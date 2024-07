Vai in vacanza senza pensieri con la carta prepagata di ING

Preparati a salutare tutte le preoccupazioni pre-vacanza con la benedizione della carta prepagata di ING. La banca ha infatti messo a disposizione il Conto Corrente Arancio Più. Ecco, adesso sai come puoi partire per le tue vacanze estive con il portafoglio leggero ma il cuore pieno di serenità.

Uno dei vantaggi di questa offerta è che il canone mensile di 5 euro viene invece azzerato se accrediti il tuo stipendio o la pensione. Oltre alle classiche carta di debito e carta di credito, c’è anche la prepagata, perfetta per non farsi sopraffare dalle spese in vacanza. Puoi anche fare bonifici SEPA istantanei, prelievi in Italia e in Europa, e gestire tutte quelle faccende complicate come F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA.

La carta prepagata di ING per un viaggiare sereni

Come già accennato, il Conto Corrente Arancio Più ha un canone mensile di 5 euro, ma non temere: puoi azzerarlo facilmente accreditando il tuo stipendio, la pensione o affidandoti a entrate mensili di almeno 1.000 euro.

La carta di credito che ti viene fornita è una Mastercard, valida ovunque, in negozi fisici e online. Non solo, include anche l’opzione Mastercard Fast Track, che ti permette di sentirti un VIP saltando le code negli aeroporti.

Non da meno, il conto include la carta di debito Mastercard che offre prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa e la possibilità di pagare con Apple Pay e Google Pay. Ma il vero pezzo forte è la prepagata Mastercard, eccellente per gli acquisti online e completamente senza canone.

Aprire il conto è veloce, specialmente se usi lo SPID. ING ha pensato davvero a tutti i dettagli per rendere la tua gestione finanziaria un gioco da ragazzi, inclusa la carta prepagata gratuita.