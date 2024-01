Valorizza il tuo patrimonio con Fineco: scopri come!

Fineco presenta un’irresistibile opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente online. Coloro che apriranno il conto entro il 12 aprile 2024 godranno di 12 mesi a canone zero, rendendo l’offerta ancora più allettante.

I vantaggi di Fineco: più di un conto corrente

Aprire un conto online con Fineco va oltre l’opportunità di godere di 12 mesi senza canone. La banca diretta multicanale, fondata nel 1999 a Milano, offre una serie di servizi innovativi che distinguono Fineco dalle altre istituzioni finanziarie.

Tra questi, i prelievi smart senza carta, l’app Fineco Pay, e un massimale per la carta di debito che raggiunge fino a 5.000 euro. I clienti possono beneficiare anche di bonifici istantanei.

Un elemento distintivo di Fineco è la possibilità di accedere a diversi servizi all’interno di un unico conto.

È possibile prelevare ovunque, inviare bonifici in Italia e all’estero, versare contanti e assegni presso gli ATM, pagare tasse, bollettini e utenze, effettuare pagamenti con il proprio smartphone, richiedere mutui, fidi e prestiti, e ottenere un’identità SPID grazie alla collaborazione con Namirial.

L’apertura del conto online con Fineco è rapida e semplice. Puoi compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale in pochi minuti.

Assicurati di avere a portata di mano un documento di riconoscimento non scaduto, il tuo smartphone, e una webcam per il riconoscimento video.

La promozione di 12 mesi a canone zero è valida anche per i nuovi utenti, che potranno usufruire di tutti i vantaggi riservati a chi ha già un conto corrente con FinecoBank. Ricorda che questa imperdibile offerta scade il 12 aprile.

Se stai cercando un conto corrente online che unisca convenienza e servizi innovativi, Fineco è la scelta ideale. Valorizza il tuo patrimonio con un conto che va oltre le aspettative, offrendoti 12 mesi a canone zero e una gamma completa di servizi bancari moderni.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com