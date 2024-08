Vantaggi esclusivi con ING: Conto Corrente Arancio Più e buoni Amazon

ING, la banca olandese sempre pronta a sorprendere, ha lanciato da qualche tempo il Conto Corrente Arancio Più. Adesso, insieme al conto, i nuovi clienti possono approfittare di altri vantaggi esclusivi. Il canone è di 5 euro al mese, ma può essere azzerato semplicemente accreditando lo stipendio, la pensione o depositando almeno 1.000 euro al mese. Ecco il piatto forte: se decidi di aprire il conto entro il 9 settembre 2024, potresti mettere le mani su un buono regalo Amazon.it del valore di 100 euro. Curioso di scoprire di più sull’offerta? Continua a leggere.

Vantaggi esclusivi con ING: come ottenere il massimo dalla promozione

La promo con il Conto Corrente Arancio Più non è solo conveniente, ma anche facile da gestire. Oltre a essere una delle opzioni più interessanti del momento, è una soluzione pratica e vantaggiosa per gestire i propri soldi. Chi non vorrebbe un conto che regala coupon acquisto? Per assicurarti i tuoi 100 euro, dovrai rispettare alcune semplici condizioni:

Apri il conto e richiedi la carta di debito Mastercard (gratuitamente) entro il 9 settembre 2024.

(gratuitamente) entro il 9 settembre 2024. Inserisci il codice ING2024 mentre compili la procedura di apertura del conto.

mentre compili la procedura di apertura del conto. Fai almeno un pagamento con la carta entro il 29 novembre 2024 per ricevere il primo buono da 50 euro .

entro il 29 novembre 2024 per ricevere il . Spendi almeno 500 euro con la carta entro il 29 novembre 2024 per ottenere il s econdo buono da 50 euro .

entro il 29 novembre 2024 per ottenere il s . Mantieni il conto attivo con un saldo di almeno 200 euro e tieni attiva la carta fino all’erogazione dei coupon.

Ecco fatto. Con questi semplici passaggi, potrai beneficiare al massimo dei vantaggi esclusivi con ING. Se ancora dubiti, pensa a quanti acquisti potresti fare con i buoni Amazon da 100 euro.