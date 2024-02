Veritas: semplicità e massima libertà di spesa in una unica carta

Carta Veritas è una soluzione ottima per quanti cercano un prodotto di alta qualità, ma capace di unire anche qualità, sicurezza e convenienza. L’iscrizione è 100% online e per perfezionarla servono meno di 5 minuti! Insomma una carta senza vincoli (basti pensare che il limite di spesa è stato portato a 120mila euro) e che garantisce la massima privacy (non c’è collegamento con la tua banca, nessuno saprà in che modo spendi i tuoi soldi).

Entriamo nel dettaglio di quanto appena riferito. Carta Veritas è:

Ricaricabile facilmente in contanti o tramite bonifico : ricarica il tuo conto Veritas come preferisci: tramite bonifico, con la carta o persino depositando i tuoi contanti.

: ricarica il tuo conto Veritas come preferisci: tramite bonifico, con la carta o persino depositando i tuoi contanti. Senza scoperto . Sì, proprio così. Nessuno scoperto, nessuna sorpresa! Puoi spendere solo i soldi disponibili sulla carta. Non ci sono rischi di superare il budget o addebiti aggiuntivi.

Sicura e riservata! Le tue spese appariranno solo sul tuo conto Veritas. Nessun collegamento al tuo conto bancario né corrispondenza a domicilio.

A chi è adatta Carta Veritas?

Carta Veritas è una carta prepagata Mastercard che può essere richiesta da persone di età superiore ai 16 anni. È ideale per:

Studenti: Carta Veritas si adatta alle esigenze di studenti che non hanno ancora un conto corrente o che non vogliono pagare le spese di gestione di un conto corrente tradizionale.

Carta Veritas si adatta alle esigenze di studenti che non hanno ancora un conto corrente o che non vogliono pagare le spese di gestione di un conto corrente tradizionale. Dipendenti: è una ottima scelta per i dipendenti che vogliono avere un mezzo di pagamento sicuro e conveniente.

è una ottima scelta per i dipendenti che vogliono avere un mezzo di pagamento sicuro e conveniente. Disoccupati: è adatta anche per i disoccupati che hanno bisogno di un modo per gestire le proprie finanze.

è adatta anche per i disoccupati che hanno bisogno di un modo per gestire le proprie finanze. Turisti: è una buona opzione per i turisti che vogliono avere un mezzo di pagamento sicuro e conveniente.

è una buona opzione per i turisti che vogliono avere un mezzo di pagamento sicuro e conveniente. Liberi professionisti: è ideale per i liberi professionisti che vogliono avere un modo per gestire le proprie finanze.

Ottieni Carta Veritas: imparerai ad amarla per la libertà e sicurezza che sarà capace di darti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.