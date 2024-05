VIABUY: la carta prepagata ideale per viaggiare

Tra le numerose soluzioni finanziarie disponibili, la carta prepagata VIABUY rappresenta una delle scelte migliori per viaggiare o andare in vacanza. Oltre a essere una valida alternativa alle banche tradizionali, è anche il classico esempio di modernità. VIABUY è flessibile, sicura e consente il controllo totale del nostro denaro. Insomma, nelle tue mani c’è una banca.

Con l’apertura del conto, che comprende un IBAN personale e una Mastercard Prepaid, potrai effettuare tutte le operazioni principali. La registrazione avviene online in soli otto minuti, senza la necessità di documentazione cartacea né controlli di solvibilità.

Funzionalità uniche con la carta prepagata VIABUY

VIABUY, con la sua eleganza e funzionalità, è accettata ovunque nel mondo. L’IBAN personale è tedesco o lussemburghese e puoi usarla per fare acquisti e prelevare contanti ovunque tu vai. Il design accattivante e i numeri in rilievo le conferiscono un aspetto distinto e professionale. È un po’ come avere una carta di credito, ma con controllo maggiore: spendi solo il denaro che hai caricato, e basta.

Le opzioni di ricarica sono numerose e includono bonifici SEPA, SOFORT e Giropay. L’app VIABUY per smartphone rende la gestione del conto e la ricarica semplice, aumentando così la flessibilità e il controllo sul tuo denaro. La sicurezza è una priorità assoluta: i tuoi soldi sono protetti con il sistema Zero Liability di Mastercard.

La capacità di integrarsi con Apple Pay in Germania rende i pagamenti ancora più semplici e sicuri, sia online che nei negozi fisici. Scegliere VIABUY significa optare per un compagno che si adatta a ogni esigenza, specialmente se viaggi spesso o se sei un professionista che opera a livello internazionale. Scopri di più sulla carta prepagata VIABUY cliccando sul bottone qui sotto.