Viaggi all'estero? HYPE Premium è la carta ideale

Stai programmando il tuo prossimo viaggio all’estero e sei alla ricerca di una carta che ti consenta di risparmiare e stare tranquillo? La soluzione perfetta è HYPE Premium! HYPE Premium è una carta di debito Mastercard che offre una serie di vantaggi imbattibili per chi viaggia frequentemente.

I costi di Hype Premium attualmente è di solo 9,90 Euro al mese. In questi giorni puoi ottenere un bonus di 25 Euro. Come? Ti basta inserire il codice promo CIAOHYPER. Il conto HYPE Premium rappresenta la soluzione all inclusive ideale per chi desidera accedere senza limiti a una vasta gamma di servizi, inclusi quelli assicurativi. Gli utenti beneficiano di pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, garantendo così una grande flessibilità durante i viaggi o le transazioni quotidiane. Proprio di questo aspetto parleremo nei prossimi paragrafi.

Viaggia con HYPE Premium: scopri un mondo di convenienza

Prelievi gratuiti in tutto il mondo : puoi prelevare contanti da qualsiasi ATM senza commissioni, sia in Italia che all’estero. Questo significa che potrai dire addio alle spese nascoste e goderti i tuoi soldi al massimo.

: puoi prelevare contanti da qualsiasi ATM senza commissioni, sia in Italia che all’estero. Questo significa che potrai dire addio alle spese nascoste e goderti i tuoi soldi al massimo. Zero commissioni di cambio valuta : paghi sempre al tasso di cambio Mastercard, senza sorprese. In questo modo, risparmierai ancora di più su ogni acquisto.

: paghi sempre al tasso di cambio Mastercard, senza sorprese. In questo modo, risparmierai ancora di più su ogni acquisto. Assicurazione viaggi inclusa : Hype Premium include un’assicurazione viaggi completa che ti copre per spese mediche, annullamento del volo, smarrimento bagagli e molto altro. Potrai viaggiare sereno sapendo di essere protetto in caso di imprevisti.

: Hype Premium include un’assicurazione viaggi completa che ti copre per spese mediche, annullamento del volo, smarrimento bagagli e molto altro. Potrai viaggiare sereno sapendo di essere protetto in caso di imprevisti. Conto multivaluta : puoi aprire un conto in euro e in altre 8 valute, così da gestire facilmente le tue spese all’estero. Potrai anche inviare e ricevere bonifici internazionali senza commissioni.

: puoi aprire un conto in euro e in altre 8 valute, così da gestire facilmente le tue spese all’estero. Potrai anche inviare e ricevere bonifici internazionali senza commissioni. Servizi esclusivi: Hype Premium ti dà accesso a una serie di servizi esclusivi, come il cashback su acquisti selezionati, l’apertura di un conto business e molto altro.