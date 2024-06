Viaggia quest’estate con questa prepagata straordinaria

Viaggiare è sempre un’esperienza entusiasmante, ma gestire le spese può diventare una seccatura. La prepagata straordinaria HYPE rende tutte estremamente più semplice. È un conto online accompagnato da una carta di pagamento, ed è attualmente l’opzione più conveniente per controllare le tue spese giornaliere, sia durante le tue avventure estive in Italia che all’estero.

HYPE ti permette di avere un conto senza canoni mensili, senza limitazioni per le ricariche e con una carta di pagamento che puoi utilizzare attraverso Google Pay e Apple Pay, o richiedendo la versione fisica.

Ma perché accontentarsi quando puoi avere di più? Se sei più esigente quando viaggi, c’è la versione Premium di HYPE, che costa 9,90 euro al mese. Questa versione ti offre prelievi illimitati in tutto il mondo, coperture assicurative (inclusa l’assicurazione viaggi) e zero commissioni sui pagamenti in valute diverse dall’euro. Inoltre, appena ti registri, otterrai un bonus di 25 euro inserendo il codice promo CIAOHYPER.

Una prepagata straordinaria per ogni necessità

HYPE si distingue per la sua flessibilità. La versione standard, senza canone mensile, è perfetta per le spese di tutti i giorni. Non ci sono limiti di ricarica e può facilmente diventare il tuo conto corrente principale.

Se invece il tuo stile di vita ti porta spesso fuori dai confini italiani, la versione Premium da 9,90 euro al mese potrebbe fare al caso tuo. Non solo potrai prelevare denaro senza limiti in tutto il mondo, ma eviterai anche le commissioni sui pagamenti in valute estere. Scegliere HYPE vuol dire viaggiare senza preoccupazioni.

L’apertura del conto HYPE è semplice e veloce. Basta cliccare sul pulsante qui sotto e completare la procedura online. In pochi minuti avrai accesso a uno strumento finanziario versatile che ti accompagnerà ovunque. Scegli ora la tua prepagata straordinaria e vivi le tue vacanze all’insegna della comodità e della sicurezza.