Viaggiare con una carta prepagata è più sicuro, ecco perché

Viaggiare è sicuramente eccitante, appassionante e imprevedibile. Senza la giusta carta prepagata in tasca, però, puoi avere più di un problema quando ti ritroverai a pagare. Ecco perché una carta conto come HYPE è un salvavita. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli.

Modalità viaggio: ecco HYPE, la tua carta prepagata di lusso

Il primo passo è la registrazione ad HYPE direttamente online. La procedura è semplice e la completerai in pochissimi minuti. Alla fine, avrai il tuo IBAN italiano legato al conto.

HYPE mette a disposizione sia carte virtuali che fisiche. Quella virtuale è perfetta per gli acquisti online, mentre quella fisica è ottima per prelievi e pagamenti all’estero. Non ci sono commissioni nascoste, soprattutto con i piani HYPE Next e Premium.

Probabilmente a questo punto, ti stai chiedendo perché HYPE è ottima per i viaggi all’estero. Semplice: puoi prelevare contante senza commissioni ovunque ti trovi. Se scegli HYPE Premium, non pagherai nemmeno i costi delle transazioni internazionali. Insomma, è la carta che trasforma ogni viaggio in solo divertimento.

Le tue finanze saranno sempre al sicuro. Con l’app HYPE puoi monitorare ogni transazione in tempo reale, impostare obiettivi di risparmio e bloccare la carta istantaneamente in caso di smarrimento, per una protezione a prova di problemi.

HYPE ti premia anche con il cashback sugli acquisti effettuati tramite l’app, aggiungendo così un ulteriore vantaggio ai tuoi risparmi durante il viaggio. Tra bonifici istantanei gratuiti, collegamenti con altri conti bancari e un pacchetto assicurativo degno di un servizio d’élite, HYPE assicura che tu possa goderti ogni momento del tuo viaggio senza preoccupazioni.

Insomma, viaggiare con una carta prepagata come HYPE è la mossa vincente per passare una vacanza senza stress. Non resta che scegliere HYPE e cominciare a risparmiare già fin da subito.