Viaggio in programma? Proteggi il tuo conto principale con HYPE

HYPE, la carta conto smart e app di pagamento, è la soluzione ideale per tutelare la tua sicurezza finanziaria durante i tuoi spostamenti. Se stai per partire per un viaggio tanto atteso, infatti, che si tratti di una breve vacanza o di un lungo giro del mondo, è importante prendere alcune precauzioni per proteggere il tuo conto principale da eventuali furti o frodi.

Con HYPE puoi creare un conto separato dal tuo conto principale, caricandolo solo con l’ammontare necessario per le tue spese di viaggio. In questo modo, anche in caso di smarrimento o furto della tua carta, il tuo conto principale sarà al sicuro.

Perché usare HYPE per i tuoi viaggi?

HYPE ti permette di effettuare pagamenti sicuri in oltre 190 Paesi del mondo, sia online che nei negozi fisici. La carta è dotata di tecnologia contactless per pagamenti veloci e comodi, e puoi anche prelevare contanti da qualsiasi ATM. Con l’app, inoltre, puoi monitorare in tempo reale le tue spese, così da avere sempre sotto controllo il tuo budget. Puoi anche impostare dei limiti di spesa giornalieri o mensili per evitare di sforare.

Il conto è dotato di avanzati sistemi di sicurezza antifrode che ti proteggono da transazioni non autorizzate. In caso di furto o smarrimento della tua carta, puoi bloccarla immediatamente dall’app. L’Assistenza clienti 24/7 è all’avanguardia: HYPE offre un’assistenza clienti dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in italiano. In caso di qualsiasi problema, potrai contattare un operatore.

Come utilizzare HYPE per i tuoi viaggi:

Crea un conto gratuito: è facile e veloce, puoi farlo in pochi minuti dall’app o dal sito web. Carica il tuo conto: puoi caricare il tuo conto tramite bonifico bancario, carta di credito o prepagata, o tramite il circuito SisalPay. Utilizza la tua carta per i tuoi pagamenti: puoi usare la tua carta per pagare ovunque tu sia, online e nei negozi fisici. Monitora le tue spese: accedi all’app per monitorare le tue spese in tempo reale e impostare dei limiti di spesa. Stai tranquillo: protegge le tue transazioni e ti offre un’assistenza clienti dedicata in caso di bisogno.