VPN a meno di 4 euro al mese: il tuo strumento per un lavoro remoto sicuro

La recente pandemia ha finalmente sdoganato la realtà dello smart working. A distanza di anni dai primi mesi del 2020, sono milioni i lavoratori in tutto il mondo che oggi lavorano da remoto. Se da un lato le comodità non mancano, è altrettanto vero però che esistono delle criticità in termini di sicurezza. Accedere ai network aziendali da remoto può comportare infatti seri rischi, ecco perché la soluzione ideale è quella di lavorare in smart working con una VPN, in modo da essere a prova di hacker.

Il miglior servizio oggi disponibile è NordVPN, sia per affidabilità che qualità di connessione. Grazie all’offerta di Natale esclusiva, è possibile ottenere 2 anni di NordVPN in sconto fino al 65%, con prezzi a partire da 3,79 euro al mese invece di 8,29 euro, più 3 mesi extra gratuiti.

Lavorare da remoto in totale sicurezza con una VPN

I servizi VPN sono noti soprattutto per consentire di aggirare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, ma svolgono anche un compito ugualmente importante, cioè mantenere privata la navigazione sul web.

Grazie a una VPN come NordVPN, ad esempio, si può mettere al sicuro la propria rete casalinga attraverso l’installazione dell’app NordVPN sul router. Si tratta di un’operazione che richiede pochi minuti e garantisce una protezione aggiuntiva.

Sempre con NordVPN è possibile navigare in rete con un IP dedicato, che consente di accedere a server e sistemi aziendali ovunque ci si trovi. Per riuscirci, è sufficiente inserire il proprio indirizzo IP all’interno della lista degli indirizzi autorizzati e il gioco è fatto.

Un ulteriore aiuto arriva dalla crittografia dei file più importanti, che spesso e volentieri vengono scambiati con i propri colleghi di lavoro o archiviati. Grazie al servizio NordLocker, gratuito per i primi 2 GB, ci si assicura la crittografia end-to-end per tutti i documenti più importanti.

Approfitta dell’offerta esclusiva di fine anno di NordVPN per risparmiare fino al 65% sui piani di 2 anni, con prezzi a partire da 3,79 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.