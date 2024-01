VPN con 1 TB in cloud incluso: -63% con la nuova promo di NordVPN

È il momento giusto per attivare NordVPN: con la nuova promozione in corso in questo momento, infatti, è possibile accedere alla VPN con un risparmio fino al 63%, scegliendo l’abbonamento biennale con garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione.

Per chi sceglie la VPN illimitata, in questo modo, la spesa è di 3,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che bastano 2 euro in più al mese per accedere al piano Completo e avere anche il password manager oltre a 1 TB in cloud inclusi nel prezzo.

La promozione è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, raggiungibile di seguito, solo per un breve periodo.

NordVPN è in offerta: VPN illimitata a prezzo scontato

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e con un prezzo scontato. Il servizio include queste caratteristiche:

connessione senza limiti di banda

protezione della crittografia

sistema Threat Protection che blocca le minacce informatiche durante l’uso della VPN

politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente

network di migliaia di server per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese con un click

possibiltà di utilizzo della VPN su più dispositivi

Con l’offerta in corso, NordVPN ora costa 3,99 euro al mese oppure 5,99 euro al mese scegliendo il piano Completo che aggiunge 1 TB in cloud oltre al password manager. C’è anche una garanzia di rimborso per tutte le versioni.

L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale, con fatturazione anticipata e possibilità di pagare con PayPal. Da notare, però, che NordVPN è disponibile anche con il piano annuale, da 4,99 euro al mese, e con il piano mensile, da 12,99 euro al mese.

Per attivare una delle versioni del servizio basta premere sul box qui di sotto. La promozione sarà accessibile, per tutti i nuovi utenti (anche per chi in passato ha utilizzato la VPN), solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.