VPN e antivirus con un'unica offerta a prezzo scontato: solo 2,69 €/mese con Surfshark

Surfshark è, sempre di più, un punto di riferimento del settore della sicurezza informatica e il nuovo bundle Surfshark One rappresenta un’ulteriore conferma. Il servizio unisce l’apprezzata VPN di Surfshark, ideale per accedere a Internet senza tracciamento ed evitando la censura online, con un sistema antivirus per una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche.

Il servizio proposto da Surfshark ha un costo di 2,69 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto.

Antivirus e VPN: un unico abbonamento a prezzo scontato con Surfshark

Per chi sceglie Surfshark One c’è la possibilità di sfruttare:

la VPN illimitata , con protezione della crittografia, possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese e connessione senza limiti di banda

, con protezione della crittografia, possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese e connessione senza limiti di banda il sistema antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, protezione della webcam e vari strumenti per la protezione dell’identità dell’utente

Questo bundle è ora disponibile al prezzo scontato di 2,69 euro al mese optando per il piano biennale con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. L’offerta in corso consente di ridurre la spesa complessiva a circa 72 euro + IVA per un accesso illimitato alla VPN e a tutti gli altri sistemi di protezione di Surfshark per ben 27 mesi. C’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni, disponibile per tutti i nuovi utenti.

Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. Per chi ha bisogno della sola VPN, invece, c’è il piano Surfshark Starter che prevede un costo di 2,19 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi extra. Anche quest’offerta prevede una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.