VPN e attacchi DDoS: come una rete privata virtuale può mitigare questi rischi

Gli attacchi DDoS, acronimo di Distributed Denial of Service, sono tra gli incubi peggiori del mondo digitale. Immaginate che il vostro sito, tranquillo e pacifico, venga improvvisamente preso d’assalto da un esercito di computer zombie pronti a saturare la banda. Un incubo, vero? Eppure, c’è una soluzione per tornare a dormire sonni tranquilli: la VPN. Ma come può proteggervi da questi attacchi cyber-criminali?

VPN e attacchi DDoS: difesa e protezione

Innanzitutto, una VPN nasconde il tuo indirizzo IP reale. Questa tipologia di attacco necessita di un bersaglio preciso per andare a segno, e se il tuo IP è nascosto, diventa molto più difficile per gli hacker trovarti. È un po’ come cercare di colpire una mosca invisibile con un fucile ad acqua.

