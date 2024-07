VPN e attacchi di replay: come funzionano e come proteggersi

Gli attacchi di replay sono una particolare tipologia di attacco informatico in cui un hacker è in grado di intercettare le comunicazioni tra server e client (o anche tra due endpoint) in modo da recuperare informazioni sensibili, come password e credenziali di pagamento, e raccogliere altri dati utili relativi alla comunicazione.

Quest’attacco può essere effettuato in vari modi, dopo la compromissione dei sistemi attaccati. Gli attacchi di replay sono definiti anche come attacchi “man in the middle” per sottolineare la presenza di un soggetto terzo (l’hacker) che intercetta le comunicazioni tra i client e server.

Per proteggersi contro il rischio di essere vittima di attacchi di replay è possibile ricorrere a una VPN. Una connessione VPN è protetta dalla crittografia del traffico dati e consente all’utente di cambiare server, in modo da ridurre, fino ad annullare, il rischio che le comunicazioni siano intercettate.

VPN contro attacchi di replay: c’è NordVPN

NordVPN è la scelta giusta per chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata e ricca di funzionalità ed è in grado di offrire una protezione anche contro minacce informatiche come gli attacchi di replay.

Grazie a questa VPN, infatti, è possibile proteggere la connessione con una crittografia avanzata e sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per un accesso a Internet sicuro, ad alta velocità e senza tracciamento.

