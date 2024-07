VPN e email: ecco i 5 segreti per mantenere sicure le tue comunicazioni

L’email rappresenta un bersaglio privilegiato per hacker e criminali informatici, in quanto contiene spesso informazioni sensibili come dati personali, password e informazioni finanziarie. Fortunatamente, esistono strumenti efficaci per proteggere le nostre email e garantire la privacy delle nostre comunicazioni. Uno di questi strumenti è la VPN (Virtual Private Network). In questo senso, uno dei prodotti più sicuri sul mercato è NordVPN.

Una VPN crea un tunnel crittografato tra il tuo dispositivo e il server VPN. Questo tunnel protegge i tuoi dati da occhi indiscreti, impedendo a chiunque di intercettare le tue email o altre attività online. Ma andiamo a vedere quali sono i 5 segreti per difendere le tue comunicazioni da occhi indiscreti.

Mantieni le tue comunicazioni segrete, 5 consigli

Utilizza una VPN (Virtual Private Network). Una VPN crea un tunnel crittografato tra il tuo dispositivo e un server VPN, mascherando il tuo indirizzo IP e proteggendo i tuoi dati da occhi indiscreti. Se ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di bar, aeroporti o caffè, una VPN è essenziale per proteggere le tue informazioni sensibili. Scegli una password forte e unica per ogni account email. Evita di utilizzare la stessa password per più account. Crea password complesse e uniche per ogni account email, utilizzando una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Puoi utilizzare un gestore di password per aiutarti a creare e gestire le tue password in modo sicuro. Abilita l’autenticazione a due fattori (2FA). L’autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account email, richiedendo un codice di verifica oltre alla tua password quando accedi. Questo rende più difficile per gli hacker accedere al tuo account anche se riescono a ottenere la tua password. Fai attenzione agli allegati email e ai link sospetti. Gli allegati email e i link possono essere utilizzati per diffondere malware o phishing. Fai attenzione ad aprire allegati da mittenti sconosciuti o a cliccare su link in email non verificate. Se non sei sicuro della legittimità di un’email, è meglio non aprirla o cliccare su alcun link al suo interno. Scegli il server giusto: NordVPN offre una vasta gamma di server in tutto il mondo. Quando ti connetti a un server VPN, assicurati di scegliere un server situato nel paese in cui desideri inviare o ricevere email.