VPN e Internet of Things (IoT): come proteggere i tuoi dispositivi connessi

Per Internet of Things (IoT) si intende l’insieme dei dispositivi di uso quotidiani collegati a Internet e capaci di inviare e ricevere dati. Pensiamo ad esempio agli smart speaker, ma anche alle telecamere Wi-Fi, oppure ancora ai termostati intelligenti o alle stesse stampanti.

Come proteggere i dispositivi IoT

La maggior parte dei dispositivi che costituiscono l’Internet of Things presenta un’interfaccia molto semplice, con un processore pensato per svolgere poche funzioni. Di conseguenza, non è così facile progettare soluzioni di sicurezza per questo tipo di device, tant’è vero che non esistono antivirus pensati appositamente per loro.

Poiché però i rischi sono reali, la soluzione più efficace per proteggere i dispositivi IoT e i propri dati personali prevede l’installazione di una VPN sul router. Così facendo, si bloccano tutte le connessioni in entrata, lasciando invece libere quelle in uscita. In questo modo i device dell’Internet of Things sono in grado di inviare i loro dati agli utenti anche se non sono connessi alla stessa rete di casa.

