VPN e online banking: come proteggere le tue transazioni finanziarie

Effettuare transazioni bancarie online comporta dei rischi, in quanto i dati sensibili possono essere intercettati da hacker o criminali informatici. Però c’è una buona notizia. L’utilizzo di una VPN come NordVPN blinda la sicurezza delle tue transazioni online in diversi modi e nel prossimo paragrafo vedremo come.

NordVPN cripta il tuo traffico internet utilizzando protocolli di crittografia avanzati come AES-256, rendendo quasi impossibile a chiunque intercettare e leggere le tue informazioni bancarie o i dettagli delle transazioni. Quando utilizzi una VPN, inoltre, il tuo indirizzo IP reale viene mascherato e sostituito con uno dell’infrastruttura del servizio, così da rendere difficile per gli hacker o per le terze parti monitorare la tua attività online e risalire alla tua identità o posizione reale. Tutto qui? Assolutamente no! Ti colleghi da una rete wi-fi pubblica? Grazie a NordVPN puoi crittografare il tuo traffico e proteggere le tue informazioni bancarie da accessi non autorizzati.

Scegli una VPN affifidabile

Quando scegli una VPN per proteggere le tue transazioni finanziarie online, è importante scegliere un fornitore affidabile con un forte impegno per la sicurezza e la privacy. NordVPN è un fornitore VPN pluripremiato con una comprovata esperienza nel settore della sicurezza informatica. Offre una rigorosa politica no-log, che garantisce che la tua attività online e le tue informazioni personali non vengano mai registrate o condivise.

5 consigli per proteggere le tue transazioni finanziarie online

Utilizza password forti e univoche per i tuoi conti bancari online

Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA) per i tuoi conti bancari online

Fai attenzione ai siti web e alle e-mail di phishing che potrebbero tentare di ingannarti per rivelare le tue credenziali bancarie

Mantieni aggiornato il software antivirus e anti-malware

Monitora i tuoi conti bancari per eventuali attività sospette e segnalale immediatamente alla tua banca.

Infine, affidati a una Vpn come NordVPN: in questo momento il servizio è in offerta con il 69% di sconto sul piano biennale.