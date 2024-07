VPN e online banking: come proteggere le tue transazioni finanziarie

In Italia sempre più persone utilizzano un conto online, attraverso cui è possibile eseguire operazioni bancarie per cui prima si era soliti rivolgersi alla propria banca. L’accesso a questo tipo di conti può però nascondere dei rischi, dal momento che i cybercriminali potrebbero bucare i sistemi di sicurezza già implementati dalle banche per i loro clienti, soprattutto se la rete Internet è facilmente attaccabile. La soluzione migliore in tal senso è usare una VPN, così da rendere anonima la propria attività sul web e proteggere anche privacy e dati sensibili.

Una delle migliori VPN sia in Italia che all’estero è NordVPN, in grado di offrire funzionalità di sicurezza extra di gran lunga superiori rispetto alla concorrenza. In queste ore i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con sconti fino al 69% e Giga di dati eSIM gratis per viaggiare fuori dall’Unione europea.

Come proteggere i servizi di online banking con una VPN

Una VPN si rileva quantomai efficace nella difesa delle banche online nascondendo l’identità dell’utente verso l’esterno. Inoltre, i dati inviati tramite un servizio di questo tipo sono crittografati, per cui per un hacker è molto più difficile entrare in possesso delle informazioni sensibili degli utenti.

Il consiglio è di attivare la VPN quando si effettuano transazioni di denaro e si gestiscono dati personali. Ad esempio, quando si effettua un bonifico, sia da persona privata che da azienda, dal momento che i dati eventualmente compromessi sarebbero tantissimi. L’utilizzo della rete virtuale privata è suggerito anche quando si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica, quando si utilizza un’app per accedere alla propria banca online, e quando si aprono e-mail e messaggi della propria banca.

