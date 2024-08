VPN e privacy nelle videoconferenze: come riunirsi online in sicurezza

In seguito alla pandemia del coronavirus, numerose attività che prima erano svolte di persona ora vengono completate online. Pensiamo alla didattica a distanza ad esempio, oppure allo smart working dei lavoratori.

Queste attività hanno in comune un elemento indispensabile come le videoconferenze. C’è però un problema, quello relativo alla sicurezza. Le videochiamate possono infatti essere intercettate e registrate da terzi, i dati stessi degli utenti possono essere utilizzati dalle app in questione, e c’è perfino il rischio di scaricare inavvertitamente dei malware con tutte le conseguenze del caso.

Uno dei modi migliori per rendere le videoconferenze più sicure è quello di attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che migliora in maniera sostanziale la sicurezza e la privacy online di ciascun utente quando è connesso alla rete Internet. Tra le migliori VPN oggi disponibili si annovera NordVPN, che proprio in queste ultime ore è in offerta a partire da 3,09 euro al mese per 2 anni, con 3 mesi extra in regalo.

La nuova offerta di NordVPN nel dettaglio

Grazie alla nuova offerta, i piani Base, Plus e Ultimate sono scontati del 73% e presentano prezzi ancora più vantaggiosi rispetto a un paio di giorni fa:

3,09 euro al mese per 24 mesi se si sceglie il piano Base (invece di 3,99 euro della precedente offerta)

se si sceglie il piano (invece di 3,99 euro della precedente offerta) 3,99 euro al mese per 24 mesi se si sceglie il piano Plus (invece di 4,99 euro della precedente offerta)

se si sceglie il piano (invece di 4,99 euro della precedente offerta) 6,49 euro al mese per 24 mesi se si sceglie il piano Ultimate (invece di 7,49 euro della precedente offerta)

A questo si aggiungono poi i 3 mesi di servizio aggiuntivi in regalo e la garanzia di rimborso della durata di 30 giorni. Per beneficiare della nuova offerta visitate la pagina dedicata del sito ufficiale di NordVPN.