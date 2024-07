VPN in promo: con Cyberghost il risparmio è notevole (-83%)

Hai presente quando trovi un’offerta così buona e ti chiedi se puoi fidarti o meno? Una di queste occasioni imperdibili è sbucata fuori grazie a Cyberghost. In occasione degli Europei di calcio, CyberGhost sta facendo saltare il banco con la sua VPN in promo: sconto dell’83% sul piano di due anni, più 4 mesi gratis. Per i più indecisi, c’è pure la garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 45 giorni.

Non temere, perché con Cyberghost ti porterai a casa una VPN sicura, veloce e compatibile con i dispositivi più comuni. Questa promozione attualmente attiva sul sito ufficiale, ti permette di avere tutto ciò a soli 2,03 euro al mese per 24 mesi. Ti proteggerà dai cybercriminali e nasconderà le tue attività online.

VPN in promo: ancora più motivi per non perderla

Cyberghost ti consente di navigare, fare shopping online, guardare film in streaming o giocare online senza temere il tracciamento da parte di ISP o inserzionisti. Tutto questo si deve al sistema di crittografia di livello superiore che nasconde traffico online e indirizzo IP.

Le gambe tremano ancora pensando alla velocità offerta. Parliamo di una delle VPN più veloci sul mercato, perfetta per i gamer che non vogliono sentir parlare di lag. Inoltre, con CyberGhost non c’è il rischio di trovare spiacevoli sorprese: adottano una ferrea politica no log, il che significa che nessuno sbircerà o venderà i tuoi dati.

Questo generosissimo piano di due anni offerto da CyberGhost, a soli 2,03 euro al mese, con l’83% di sconto e 4 mesi extra inclusi, è una di quelle offerte che fanno sobbalzare sulla sedia qualsiasi amante della cybersicurezza. Se per qualche motivo non dovesse essere amore a prima vista, puoi avvalerti della garanzia di rimborso di 45 giorni. Una VPN in promo così non capita tutti i giorni.