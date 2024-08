VPN inclusa e protezione per i tuoi dispositivi con sconto ESAGERATO

Norton 360 Deluxe è il meglio quando si tratta di protezione dei tuoi dispositivi. Con una combinazione vincente di strumenti di sicurezza e funzionalità avanzate per la privacy online, offre una suite che fa davvero la differenza. E per di più, il prezzo per il primo anno è di soli 34,99 €. Sicuramente meno di quanto spendi per caffè al mese. Hai anche un periodo di prova soddisfatti o rimborsati di 60 giorni.

Protezione per i tuoi dispositivi di livello con Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe è equipaggiato alla grande. Include un antivirus avanzato che allontana minacce online nuove e vecchie. La Secure VPN mantiene la tua navigazione anonima e sicura, con una crittografia talmente avanzata che neanche l’hacker più in gamba al mondo può bypassare.

Non solo: il Password Manager crea password complesse. Invece, con il backup automatico nel Cloud, i tuoi file sono al sicuro anche se il tuo computer decide di prendersi una vacanza improvvisa. In caso di tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam, SafeCam per PC è lì a vegliare su di te.

Se hai minori in casa, la funzione Protezione Minori ti permette di gestire le attività online dei più piccoli, creando un ambiente sicuro per loro. Infine, il Dark Web Monitoring, che ti avverte se le tue informazioni personali vanno a finire nel lato oscuro del Web.

Norton 360 Deluxe offre un invitante sconto del 66% per il primo anno, facendoti pagare soltanto 34,99 €. Il prezzo di rinnovo è di 104,99 €. È una delle soluzioni più abbordabili e complete attualmente disponibili.

Se hai bisogno di protezione per i tuoi dispositivi e vuoi contemporaneamente risparmiare, non perdere questa ottima occasione. La tua tranquillità informatica ha un prezzo ESAGERATO e un nome: Norton 360 Deluxe.