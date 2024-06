VPN migliore per navigare in sicurezza offerta a metà prezzo

C’è una nuova offerta disponibile per ExpressVPN, una delle migliori VPN per navigare in sicurezza in Italia e nel mondo: il piano di dodici mesi è in sconto del 49%, con il prezzo che crolla a 6,42 euro al mese contro i 12,47 euro richiesti inizialmente. La promozione in corso prevede inoltre tre mesi extra gratis e la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Larghezza di banda illimitata, connessione ultra-veloce e funzionalità di sicurezza al top sono i principali punti di forza del servizio offerto da ExpressVPN, punto di riferimento nel settore VPN in Italia e nel resto del mondo.

ExpressVPN: il piano di 12 mesi è in offerta a metà prezzo

Sul fronte della privacy e della sicurezza online, ExpressVPN offre numerose funzionalità, tra cui un gestore di password affidabile (Keys), il blocco degli annunci pubblicitari e quello dei tracker (Threat Manager). In più protegge i dati attraverso la crittografia AES a 256 bit e include il comodo servizio Kill switch, con cui interrompe in automatico il traffico Internet non appena la VPN smette di funzionare.

Sempre in relazione alla sicurezza, ExpressVPN offre la tecnologia TrustedServer, attraverso cui nessun dato viene salvato su un hard disk. A tutto ciò si aggiungono poi i DNS privati su ogni server, il protocollo proprietario Lightway e la ferrea politica no-log seguita dall’azienda.

Con l’ultima offerta in corso, il piano di dodici mesi di ExpressVPN è in promozione a metà prezzo: rispetto ai 12,47 euro richiesti, il costo è di 6,42 euro al mese, con l’aggiunta di 3 mesi extra gratuiti. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si ha sempre la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni.