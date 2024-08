Vpn, scegli CyberGhost: 2 anni + 2 mesi gratis a 2,19 € al mese e rimborso a 45 giorni

82% di sconto, 2,19 Euro al mese e la garanzia soddisfatti o rimborsati a 45 giorni. Cosa volere di più da un’offerta su un servizio VPN? La promozione è di CyberGhost, uno dei leader del settore e l’abbonamento oggetto dell’offerta è quello biennale. Il nostro consiglio è di affrettarti, perché questa incredibile occasione sarà a tua disposizione solo per altre poche ore.

Oltretutto, con l’aumento costante delle minacce online, proteggere la tua privacy e i tuoi dati è diventato una priorità assoluta. CyberGhost VPN ti offre la soluzione ideale, combinando sicurezza di livello enterprise, facilità d’uso e un prezzo imbattibile.

Efficienza e privacy assoluta: scegli Cyberghost

CyberGhost ha una rigorosa politica no-log, il che significa che non vengono registrati i tuoi dati di navigazione. Inoltre, la sede in Romania, fuori dalla giurisdizione delle principali alleanze di sorveglianza, offre un ulteriore livello di protezione. Ma non solo.

Velocità eccezionale: Grazie a un’ampia rete di server ottimizzati, CyberGhost ti permette di navigare, scaricare e guardare video in streaming senza rallentamenti.

Grazie a un’ampia rete di server ottimizzati, CyberGhost ti permette di navigare, scaricare e guardare video in streaming senza rallentamenti. Sicurezza a 360 gradi: La crittografia di livello militare protegge i tuoi dati da occhi indiscreti, mentre il blocco degli annunci e dei tracker ti consente di navigare in un ambiente online più pulito e sicuro.

La crittografia di livello militare protegge i tuoi dati da occhi indiscreti, mentre il blocco degli annunci e dei tracker ti consente di navigare in un ambiente online più pulito e sicuro. Facilità d’uso: L’app di CyberGhost è intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha grandi conoscenze tecniche.

Una delle caratteristiche principali di CyberGhost è la sua rete di server globali. Con oltre 7.000 server in più di 90 paesi, gli utenti possono godere di una connessione rapida e stabile ovunque si trovino. Questo è particolarmente utile per chi viaggia frequentemente o per chi vuole accedere a contenuti geo-bloccati, come streaming di film e serie TV.

Il blocco degli annunci pubblicitari, il blocco dei siti web malevoli e una protezione anti-tracciamento che impedisce ai siti di raccogliere informazioni sugli utenti sono ulteriori caratteristiche di cui imparerai a non fare a meno.