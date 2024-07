VPN sotto l'ombrellone? L'offerta estiva di NordVPN

L’estate è uno dei periodi dell’anno più congeniali per attivare una VPN. Lo è per diversi motivi: in primis per via del maggiore tempo trascorso online, in secondo luogo per i rischi maggiori che si corrono quando si è in vacanza, sia in Italia che all’estero.

Tra le migliori VPN disponibili sul mercato segnaliamo NordVPN, punto di riferimento in questo settore sia per la velocità di connessione che per le funzionalità di sicurezza extra incluse nei suoi piani. A questo proposito, segnaliamo l’ultima offerta estiva in corso, che permette di risparmiare fino al 69% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. In aggiunta a ciò, si segnalano anche Giga gratis per il servizio di eSIM internazionale Saily (fino a 20 Giga) e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

VPN: l’ultima offerta di NordVPN

Al di là della promozione estiva, una novità di NordVPN passata sottotraccia è la possibilità di collegare fino a 10 device diversi in contemporanea con un unico abbonamento. In precedenza, invece, il numero di connessioni in simultanea disponibili erano 6.

Questo permette a ciascun utente di mettere al sicuro il maggior numero di dispositivi possibile, senza dover più attivare o disattivare il servizio di rete virtuale privata ogni qualvolta si rendesse necessario.

Una novità che va a completare un’offerta di per sé già completa, con oltre 6.400 server ultra-veloci in più di 110 Paesi nel mondo, l’utilizzo dei migliori protocolli VPN oggi disponibili, una politica no-log certificata, la larghezza di banda illimitata, più le funzionalità di ssicurezza come Threat Protection (blocco malware, pubblicità invasiva e tracker web).

