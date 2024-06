VPN super veloce e a prova di hacker in offerta a metà prezzo

Se sei alla ricerca di una VPN veloce e sicura, all’indomani di un’esperienza negativa con un servizio gratuito o venduto a prezzo stracciato, ti segnaliamo la nuova promozione in corso sul sito di ExpressVPN, una delle migliori VPN in Italia e all’estero: il piano di dodici mesi è in offerta a 6,42 euro al mese invece di 12,47 euro, per un risparmio complessivo in un anno di oltre 70 euro.

La promozione attuale sul piano di 12 mesi prevede inoltre 3 mesi extra di servizio in regalo, più il supporto clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. E se il servizio non si rileverà all’altezza delle tue aspettative, potrai sempre richiedere il rimborso completo sfruttando la garanzia valida per 30 giorni dalla data di acquisto.

ExpressVPN: il piano di 1 anno è in offerta a metà prezzo sul sito ufficiale

Al di là del servizio VPN, ExpressVPN include molte altre funzionalità, al fine di offrire un pacchetto all-in-one sul fronte della sicurezza e privacy digitale. Tra le opzioni incluse in ogni abbonamento si annoverano ad esempio ExpressVPN Keys (gestore di password), il blocco degli annunci pubblicitari e il blocco dei tracker (Threat Manager).

Si aggiungono poi altre interessanti funzionalità, come la tecnologia TrustedServer (nessun dato viene salvato su hard disk), Kill switch (interrompe il traffico Internet in caso di malfunzionamento della connessione), DNS privati (connessione più sicura e veloce), ferrea politica no log (dati personali al sicuro), crittografia AES a 256 bit (lo standard di crittografia più potente al mondo).

Puoi aderire all’offerta in corso su questa pagina del sito ExpressVPN: una volta che ti sei collegato, premi su Scegli ExpressVPN o Abbonati qui e completa l’iscrizione al servizio. Fino a quando la promozione sarà attiva, beneficerai di un risparmio di oltre 70 euro rispetto al prezzo di listino.