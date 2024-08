VPN Top in Italia: con ExpressVPN hai anche lo sconto del 49%

ExpressVPN è la VPN Top in Italia, amata per la sua affidabilità e velocità. Molti l’hanno già scelta perché protegge a 360 gradi i dati online ed è in grado di superare le limitazioni geografiche per accedere ai contenuti bloccati. Tutto questo adesso puoi averlo con l’abbonamento annuale scontato del 49%.

Inoltre, abbonandoti per 12 mesi, riceverai 3 mesi extra gratuiti. Il costo mensile, grazie allo sconto, ti costa soltanto 6,67 dollari al mese. Non è tutto: il piano include anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni, che ti consente di provare il servizio.

VPN Top in Italia: perché Scegliere ExpressVPN

ExpressVPN è progettata per essere user-friendly. Basta seguire tre semplici passaggi: scegliere il piano di abbonamento tra mensile, semestrale o annuale, scaricare l’app su qualsiasi dispositivo e connettersi a un server VPN in Italia per proteggere la tua attività online.

È risaputo che In Italia, gli ISP sono tenuti a conservare i metadati degli utenti per almeno 12 mesi, compresi indirizzi IP, tempi e durate delle connessioni e tipo di dispositivo. Con ExpressVPN, puoi nascondere il tuo indirizzo IP, proteggendo questi dati sensibili e mantenendo intatta la tua privacy.

Puoi farlo comodamente da una delle app pensate per qualsiasi dispositivo: Windows, Mac, iOS e Android, senza tralasciare la possibilità di configurare la VPN sul router per proteggere l’intera rete domestica. Inoltre, sono disponibili le estensioni per Chrome, Firefox ed Edge.

Ma ExpressVPN non è solo questo. Include anche funzioni extra: ExpressVPN Keys ti permette di gestire le password in modo sicuro, mentre Threat Manager evita che il tuo dispositivo comunichi con siti e tracker dannosi.

Adesso è chiaro perché ExpressVPN è la VPN Top in Italia. Velocità e affidabilità senza compromessi, ma anche lo sconto del 49% + 3 mesi gratis aggiuntivi. Insomma, è un’occasione da non perdere!