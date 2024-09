Vuoi aprire un nuovo conto online? Scegli HYPE: ecco perché

HYPE propone un nuovo conto online facile da gestire, personalizzabile e con tanti vantaggi. Insomma, finalmente fare banca diventa un piacere. La fintech è diventata punto di riferimento del mercato bancario italiano grazie alla sua versatilità e alle opzioni disponibili.

Tre sono le versioni disponibili: il piano gratuito, Next a 2,99 euro al mese e Premium a 9,99 euro al mese. Il piano gratuito include la carta virtuale per pagamenti e bonifici senza commissioni. Le versioni a pagamento, invece, offrono funzionalità aggiuntive come prelievi gratuiti, carte di debito fisiche, bonifici istantanei inclusi e coperture assicurative.

Nuovo conto online: i vantaggi di HYPE

HYPE offre, inoltre, un interessante servizio di prestiti personali rapidi denominato Credit Boost, che permette di ottenere fino a 2.000 euro a condizioni agevolate. Questo servizio è accessibile direttamente dall’app. Inoltre, utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER durante la registrazione, puoi ricevere fino a 25 euro di bonus di benvenuto. Aprire il conto è semplice e diretto: basta visitare il sito ufficiale e seguire la procedura guidata.

Il vero punto di forza di HYPE è la personalizzazione. Puoi scegliere il tipo di conto che meglio si adatta alle tue esigenze. Ad esempio, con la versione Premium, puoi prelevare gratuitamente in tutto il mondo, usufruire di bonifici istantanei senza costi e beneficiare della copertura assicurativa globale che include viaggi, spese mediche all’estero, tutela legale contro rischi informatici e assistenza digitale.

HYPE è progettato per offrire quindi una vasta gamma di servizi bancari aggiuntivi che possono davvero fare la differenza, rendendolo una soluzione bancaria completa e versatile. Aprire un nuovo conto online significa dire addio alle spese inutili e dare il benvenuto a un modo di fare banca più smart e flessibile. Non perderti questa opportunità, HYPE potrebbe essere proprio quello che stai cercando.