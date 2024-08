Vuoi Buoni Amazon dal valore di 100 euro? Ecco quale conto li mette in palio

L’opportunità di ricevere Buoni Amazon dal valore di 100 euro può influenzare la scelta del tuo prossimo conto corrente. Ecco perché l’offerta del gruppo bancario olandese ING, con il suo Conto Corrente Arancio Più, sta conquistando l’attenzione di tanti risparmiatori.

Questa promozione, riservata ai nuovi clienti e valida fino al 9 settembre 2024, offre infatti coupon acquisto da 100€. Non basta solamente aprire il conto; per aderire a questa promozione, bisogna rispettare alcune condizioni specifiche.

Buoni Amazon dal valore di 100 euro con Conto Corrente Arancio Più

Per accedere alla promozione di ING, devi seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna aprire il conto e richiedere la carta di debito Mastercard ad esso collegata entro il 9 settembre 2024. Successivamente, durante la fase di apertura del conto, devi inserire il codice promozionale ING2024. Una volta completate queste operazioni, i passaggi successivi sono altrettanto importanti per garantirti i coupon.

Effettua almeno un pagamento con la carta entro il 29 novembre 2024 per ricevere il primo buono da 50 euro. Per ricevere il secondo buono, devi spendere con la carta almeno 500 euro entro la stessa data. Inoltre, è necessario mantenere attivo il conto con un saldo minimo di 200 euro e utilizzare costantemente la carta fino all’erogazione dei coupon.

Tra i vantaggi aggiuntivi offerti da Conto Corrente Arancio Più, il canone mensile di 5 euro azzerabile. Infatti, accreditando il tuo stipendio o pensione, oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro, non lo pagherai mai.

Inoltre, i servizi inclusi gratuitamente sono numerosi: la carta di debito Mastercard, prelievi di contante in Italia e in Europa, bonifici istantanei e ordinari, pagamenti tramite CBILL e pagoPA, e il disbrigo di vari tipi di pagamento come MAV, F24 e RAV. Anche la carta di credito Mastercard Gold, con un fido mensile di 1.500 euro, e la carta prepagata Mastercard, sono parte dell’offerta.

Adesso sai come ottenere i Buoni Amazon dal valore di 100 euro. Non ti resta che cliccare sul box qui sotto e aprire il conto.