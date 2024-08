Vuoi di più dal tuo conto? Apri Conto Corrente Arancio Più e ottieni buoni Amazon!

Sei alla ricerca di un conto corrente che ti offra qualcosa in più? Un conto che sia non solo pratico e funzionale, ma anche vantaggioso? Allora il Conto Corrente Arancio Più è la soluzione che fa per te!Il conto è un prodotto ING e oggi è ancora più conveniente perché ti regala la possibilità di ottenere fino a 100 Euro in buoni Amazon!

Quindi cosa aspetti? Apri il tuo Conto Arancio Più per avere la possibilità di ottenere questo prezioso voucher. Farlo è semplice. Ti basta aprire un Conto Arancio Più entro il 9 settembre, con il codice ING2024, e scegliere la carta di Debito Mastercard. Nel prossimo paragrafo ti spiegheremo cosa fare per ottenere il voucher.

Ottieni il voucher di Conto Arancio Più

Per attivare il Conto Corrente Arancio Più, effettua un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre. Questa semplice operazione ti permetterà di iniziare a godere dei vantaggi del conto.

Successivamente, attiva la Carta di Debito Mastercard e fai un acquisto di qualsiasi importo entro il 29 novembre. Così facendo, riceverai il primo Buono Regalo Amazon.it del valore di 50€, da spendere come preferisci sul famoso e-commerce.

Infine, per ottenere il secondo Buono Regalo Amazon.it da 50€, dovrai spendere almeno 500€ con la tua Carta di Debito Mastercard entro il 29 novembre. Questa è un’ottima opportunità per massimizzare i benefici del tuo nuovo conto e godere di ulteriori vantaggi esclusivi.

Mantieni attivi Conto Corrente Arancio Più con un saldo di almeno 200€ e Carta di Debito Mastercard finché non ti sarà inviato il premio via mail.

Il Conto Corrente Arancio Più è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un’esperienza bancaria completa e personalizzata. Con questo conto, hai a disposizione una vasta gamma di servizi e strumenti, insieme a:

Trasparenza: nessuna spesa nascosta, tariffe chiare e competitive.

nessuna spesa nascosta, tariffe chiare e competitive. Flessibilità: adatta il tuo conto alle tue esigenze, scegliendo tra i diversi servizi offerti.

adatta il tuo conto alle tue esigenze, scegliendo tra i diversi servizi offerti. Innovazione: sfrutta le ultime tecnologie per gestire le tue finanze in modo semplice e intuitivo.