Vuoi la migliore carta conto? Scegli HYPE e ottieni 25€ di bonus

Gestire le finanze in modo intelligente è la strada verso il risparmio. La soluzione migliore in tale senso è HYPE. Si tratta di una carta conto piena di vantaggi e che rende la gestione del denaro semplice ed efficiente. Se attivi il profilo HYPE Premium, potrai ricevere un bonus di 25 euro se inserisci il codice promo CIAOHYPER.

HYPE Premium: un ecosistema finanziario completo a portata di click

HYPE Premium è la carta conto che offre la migliore esperienza possibile. Grazie all’app multi-device disponibile su App Store e Play Store, puoi controllare tutte le spese e i movimenti del tuo conto velocemente e senza complicazioni.

Puoi effettuare pagamenti istantanei, inviare bonifici con pochi tap e monitorare i tuoi abbonamenti.

Ci sono anche una serie di vantaggi esclusivi, tra cui pagamenti e prelievi gratuiti senza commissioni in tutto il mondo.

La carta di debito che riceverai è una World Elite MasterCard, accettata in tutto il mondo. Inoltre, con il pacchetto Premium è prevista una notevole copertura assicurativa per viaggi, acquisti e furti, con rimborso nel caso in cui smarrisci il bagaglio oppure il volo è in ritardo.

C’è altro da sapere. Potrai accedere a più di 1100 lounge aeroportuali in tutto il mondo grazie a LoungeKey. Tornando alle coperture assicurative, le eventuali spese mediche sostenute all’estero di verranno rimborsate.

Insomma, questa carta conto è una delle più complete nel mercato delle carte di pagamento. Oltre ai tanti vantaggi di cui sopra, potrai ricevere un bonus di 25 euro inserendo durante la procedura di registrazione il codice promo CIAOHYPER. Questa promozione non durerà ancora per molto, quindi agisci oggi stesso!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi