Vuoi un Apple Watch? Scopri come ottenerlo con Mediolanum

L’Apple Watch è diventato l’oggetto del desiderio di tanti. Lo sappiamo che non stai nella pelle all’idea di averne uno al polso, soprattutto se non devi pagarlo. Qui entra in gioco Mediolanum con la sua geniale promozione legata al conto SelfyConto. Vediamo insieme di che si tratta.

SelfyConto: come ottenere l’Apple Watch in regalo

Banca Mediolanum ha lanciato una promozione davvero unica. La promessa è semplice: apri il conto SelfyConto e convinci due tuoi amici a fare altrettanto. Se riesci in questa missione, il device sarà tuo senza sborsare un centesimo. I tuoi amici, però, devono anche accreditare il loro stipendio o la pensione sul nuovo conto corrente, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi.

Ci sono altri dispositivi in regalo. Se convinci quattro amici ad aprire il conto Mediolanum, ti verrà regalato l’iPad di decima generazione. Se, invece, riesci a convincerne sei, potrai mettere le mani sull’iPhone 15. La data ultima per partecipare a questa promo è il 14 febbraio 2025, quindi c’è tempo. Inoltre, ti consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale di Banca Mediolanum. Qui troverai tutti i dettagli dell’offerta e potrai iniziare la procedura di apertura del conto.

SelfyConto offre anche altri vantaggi: zero canone fino ai 30 anni, e per gli altri il primo anno è gratis. I prelievi sono gratuiti in tutta Europa e hai la carta di credito inclusa senza costi aggiuntivi. Insomma, non solo avrai l’opportunità di ottenere un device, ma anche di sfruttare completamente un conto corrente ricco di vantaggi.

Alla fine, ottieni due cose con Mediolanum: un conto quasi a zero spese e l’Apple Watch in omaggio. Allora, cosa stai aspettando? Fatti furbo, apri subito il conto SelfyConto e comincia ad invitare i tuoi amici.