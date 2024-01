WebSite X5 di Incomedia: creare un sito non è mai stato così semplice

Indipendentemente dal fatto che tu abbia o meno esperienza di programmazione, amerai WebSite X5 di Incomedia, il software che ti consente di creare siti web in maniera facile e intuitiva.

Il suo costo non solo è molto accessibile, 89,95 Euro, ma ti consente di avere a disposizione un tool per la reazione di un sito perfettamente responsive e multilingue, 500 template customizabili, 700mila immagini royalty free, FTP per la pubblicazione online, statistiche sulle visite e molto altro ancora. Insomma, c’è tutto affinché il tuo sito raggiunga il successo.

Incomedia: a chi è utile WebSite X5?

Come detto, WebSite X5 è utile a tutti coloro che vogliono realizzare un sito internet efficace, professionale, dal design accattivante e funzionale e questo al di là del proprio grado di esperienza: tutti i prodotti di Incomedia, infatti, sono progettati per essere facili da usare anche per chi ha avuto poco a che fare con la programmazione.

Inoltre, sottolineiamo che i prodotti di Incomedia sono molto convenienti anche dal punto di vista economico. Questo software non fa eccezione. Il costo di poco meno di 90 Euro, infatti, è tra i più interessanti sul mercato. Ecco 3 tra le funzionalità che troverai più utili:

Template predefiniti: WebSite X5 offre una vasta gamma di template predefiniti, che possono essere utilizzati come punto di partenza per la creazione del tuo sito web. I template sono disponibili per diversi tipi di siti web, tra cui siti web personali, siti web aziendali, siti web di portfolio, siti web di e-commerce e altro ancora. Editor drag-and-drop:utilizza un editor drag-and-drop che ti permette di creare il tuo sito web senza dover scrivere codice. Puoi semplicemente trascinare e rilasciare elementi sul tuo sito web, come testo, immagini, video e altro ancora. Strumenti di personalizzazione: offre una serie di strumenti di personalizzazione che ti permettono di personalizzare il tuo sito web in base alle tue esigenze. Puoi modificare il colore, il layout e il design del tuo sito web, oltre a aggiungere funzionalità personalizzate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.