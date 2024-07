Wimbledon: la finale maschile tra Alcaraz e Djokovic in streaming su NOW

Saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic i due protagonisti della finale maschile di Wimbledon 2024 in diretta streaming su NOW. Il tennista spagnolo ha battuto in semifinale Daniil Medvedev, che a sua volta aveva sconfitto Jannik Sinner ai quarti del torneo londinese. Djokovic ha invece avuto la meglio sull’altro azzurro Lorenzo Musetti, la cui avventura sull’erba di Wimbledon si è conclusa in semifinale davanti a un Nole semplicemente impossibile da battere viste la classe e la voglia messe in campo. La finale maschile di Wimbledon 2024 è in programma domenica 14 luglio alle ore 15 sul campo centrale. Per Alcaraz sarà la quinta finale in uno Slam, mentre per l’eterno Djokovic si tratta della finale numero 37, sempre tenendo in considerazione solo gli Slam. Tutte le emozioni di Wimbledon sono da vivere in diretta su Sky Sport Tennis in streaming su NOW.

Dove vedere in streaming la finale di Wimbledon 2024 tra Alcaraz e Djokovic

