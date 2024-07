Wimbledon, Sinner-Medvedev: come vederla in streaming

Domani, martedì 9 luglio, Jannik Sinner giocherà i quarti di finale di Wimbledon contro Daniil Medvedev. L’incontro sarà trasmesso in streaming su NOW: la visione è inclusa nel Pass Sport.

Per l’occasione, il pass Sport della piattaforma NOW è disponibile a un prezzo in offerta di 14,99 euro al mese per dodici mesi, invece di 24,99 euro. Gli appassionati di tennis potranno godere non solo di tutti i match di Wimbledon fino alla conclusione del torneo, ma anche dell’intera stagione ATP e WTA. Questo include i tornei ATP 250, 500 e Masters 1000, l’Australian Open, l’US Open, le ATP Finals e la Coppa Davis.

Come vedere in streaming Sinner-Medvedev (quarti di finale Wimbledon)

Per guardare in streaming l’incontro di Wimbledon tra Sinner e Medvedev, è necessario sottoscrivere il pass Sport di NOW. Dopo aver attivato il servizio, basta scaricare l’app NOW sul dispositivo su cui si desidera seguire la partita in diretta, accedere con le proprie credenziali e avviare la diretta del canale Sky Sport Tennis tramite la sezione Canali Live.

Il nome di Medvedev riporta alla mente lo scorso gennaio, quando Sinner, dopo essere stato sotto di due set, rimontò e sconfisse Medvedev a Melbourne, conquistando l’Australian Open. Così, è diventato il secondo italiano nella storia a vincere un torneo del Grande Slam, dopo Adriano Panatta al Roland Garros nel 1976.

Dopo essersi fermato in semifinale sulla terra rossa di Parigi, sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo sogna il successo anche sull’erba dell’All England Club. Lo scorso anno si è fermato alle porte della finale, battuto da Novak Djokovic, ma questa volta mira a giocarsi il titolo il 14 luglio. Sinner ha superato in quattro set il tedesco Hanfmann e poi ha vinto il derby italiano contro Berrettini. Successivamente, ha eliminato il serbo Kecmanovic e l’americano Shelton con un netto 3-0. Medvedev, dal canto suo, ha battuto lo statunitense Kovacevic al debutto, il francese Muller al secondo turno e il tedesco Struff al terzo turno, arrivando ai quarti di finale grazie al ritiro del bulgaro Dimitrov.

Per vedere Sinner-Medvedev in diretta streaming approfitta dell’offerta sul pass Sport di NOW, disponibile a 14,99 euro al mese per un anno anziché 24,99 euro. L’orario è ancora da definire, ma presumibilmente si giocherà nel primo pomeriggio (meteo permettendo).