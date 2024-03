WindTre Super Fibra: tanti vantaggi a soli 22,99€ al mese

Navigare in rete senza limiti e con la massima velocità è ora più conveniente che mai con l’offerta WindTre Super Fibra, che unisce prestazioni eccellenti a un prezzo accessibile. A soli 22,99€ al mese, gli utenti possono godere di una connessione internet ultraveloce, chiamate illimitate e una serie di vantaggi esclusivi.

WindTre Super Fibra in Edizione Limitata

Con Fibra fino a 2.5 Gigabit, questo pacchetto offre prestazioni di alta qualità a soli 22,99€ al mese. E non è tutto: il modem Wi-Fi 6 incluso assicura una connessione ancora più rapida e stabile, consentendoti di navigare senza interruzioni.

Con WindTre Super Fibra poi, non devi preoccuparti dei limiti di chiamate: le chiamate sono illimitate e incluse nel pacchetto, permettendoti di restare in contatto con amici e familiari senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, potrai godere di 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, che ti offre accesso a una vasta gamma di contenuti streaming, spedizioni gratuite e molto altro.

Il modem Wi-Fi 6 incluso è una vera rivoluzione: non solo offre una connessione più veloce, ma anche una maggiore stabilità, garantendo una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, con GIGA illimitati per 3 sim collegate, puoi condividere la connessione con la tua famiglia e amici senza preoccuparti di esaurire i dati.

E non finisce qui: grazie al Wi-Fi Calling, potrai effettuare e ricevere chiamate sul tuo telefono utilizzando la rete fissa con il Wi-Fi, garantendo una copertura ottimale anche in zone dove il segnale del telefono potrebbe essere debole. Per vedere se la tua zona è coperta, ti basterà inserire indirizzo e eventuale numero di telefono, e poi seguire i passaggi descritti nella pagina dedicata.