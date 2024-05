Xbox Series S è la console all-digital di ultima generazione di Microsoft. Compatta e potente, occupa poco spazio e garantisce sconfinato divertimento. Anche perché nel bundle oggi in offerta su Amazon a soli 250 euro sono inclusi anche 3 mesi di Game Pass Ultimate. E sì, con questo abbonamento sarà possibile giocare fin da subito anche alla attesissima esclusiva Senua’s Saga: Hellblade II, disponibile dal 21 maggio 2024.

Al momento della stesura di questo articolo il bundle risulta venduto e spedito da Amazon. Essendo però molto richiesto, è consigliabile controllare spedizione e venditore prima di concludere l’acquisto.

Con Xbox Series S il divertimento non finisce mai: sono inclusi 3 mesi di Game Pass Ultimate

La piccola console bianca di Microsoft cattura subito l’attenzione grazie al suo design compatto e, soprattutto, il prezzo contenuto. Ma a dispetto delle sue dimensioni ridotte, Xbox Series S custodisce al suo interno un cuore potente, capace di offrire un’esperienza di gioco di nuova generazione a tutti coloro che non necessitano di giocare in 4K nativo.

Come sottolineato da Microsoft, questa è la console Xbox più piccola mai realizzata. Ma è anche bella da vedere e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, e al suo interno racchiude una tecnologia di enorme spessore.

La principali specifiche tecniche sono le seguenti:

CPU octa-core AMD Zen 2 a 3,6 GHz (3,46 GHz con SMT)

GPU RDNA 2 con 10 teraflop a 1,565 GHz

512 GB di SSD personalizzato

16 GB di GDDR6 SDRAM

Uscita video HDMI 2.1 fino a 1440p a 120 FPS

Supporto per Dolby Vision e HDR10

Xbox Series S è una console ideale per giocare in 1440p, con la possibilità di raggiungere il 4K in alcuni titoli grazie al upscaling. Inoltre, supporta il ray tracing e altre tecnologie avanzate che regalano un’esperienza grafica immersiva e realistica.

Infine, per quanto riguarda l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate (3 mesi), si tratta di un servizio che spalanca le porte a una libreria vastissima di giochi, inclusi gli ultimi blockbuster e gli indie più apprezzati. E come già sottolineato in apertura, Hellblade II sarà incluso fin da subito nel servizio.