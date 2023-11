Xbox Series S a meno di 280€ con la nuova offerta Amazon

Siete alla ricerca di una console di nuova generazione? Niente paura! Amazon ha pensato bene di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa dedicata al bundle Gilded Hunter di Xbox Series S, portando il suo prezzo di vendita da 299,99€ a 279,98€. Si tratta di una buona occasione, che può interessare chi sta cercando un modo per entrare a far parte della next-gen senza spendere troppo.

Xbox Series S rappresenta il giusto compromesso per giocare ai videogiochi di nuova generazione, in quanto possiede il nuovo e potente processore AMD Zen 2, abbinato ad una scheda grafica AMD RDNA 2, che permetterà dunque di giocare alla risoluzione di 1440p a 60 FPS. Assieme alla console ci saranno anche un controller Xbox Wireless, con un design ergonomico e una risposta tattile migliorata, un cavo HDMI e un cavo di alimentazione.

Inoltre, essendo un bundle, la confezione di vendita include anche 9 oggetti cosmetici di gioco e la valuta virtuale per Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Di seguito riportiamo le informazioni relative agli articoli extra:

Pacchetto Gilded Hunter per Fortnite: diventa il temuto e spietato Cacciatore Saber con il costume Hunter Saber, impugna l’arma leggendaria Fang Pickaxe di Saber aggiornata per i combattimenti moderni, mostra il tuo stile con The Hunt Begins Wrap e spendi 1.000 V-buck per i tuoi oggetti preferiti in Fortnite

Pacchetto Gilded Hunter per Rocket League: include l’auto Fennec, adesivo Huntress, potenziamento Orange Hexphase, ruote Astro CSX al titanio e 1.000 crediti di Rocket League che puoi usare per passare a Rocket League Pass Premium, creare progetti o acquistare i contenuti desiderati nel negozio Rocket Item Shop

Pacchetto Gilded Hunter per Fall Guys: con il costume Falltron Ultra, emote Falltronic, targhetta Falltronic e 1.000 Show-Buck che puoi usare per acquistare il Pass stagionale di Fall Guys o costumi, colori, modelli, emote e festeggiamenti per il tuo personaggio

Insomma, come abbiamo ribadito nell’articolo, Xbox Series S Bundle Gilded Hunter è un’offerta imperdibile per chi ha intenzione di entrare ufficialmente nella nuova generazione. Con questo bundle, avrete a disposizione una console potente e versatile, un controller di alta qualità e una serie di oggetti cosmetici di gioco per Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Approfittatene ora al prezzo di 279,98€, prima che le scorte si esauriscano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.