Xbox Series X ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon (-23%)

A detta di Microsoft, l’attuale titano del panorama videoludico è la sua Xbox Series X. Scheda tecnica alla mano, la console è davvero un mostro di potenza e apre le porte a esperienze di gioco immersive, emozionanti e divertenti. È nella tua lista dei desideri? Oggi la puoi acquistare su Amazon a soli 422 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto immediato del 23%.

Xbox Series X è la console più potente sul mercato: risparmia il 23% su Amazon

Xbox Series X cattura l’attenzione con il suo design monolitico e futuristico. La forma a torre, che ricorda un mini-frigorifero, ospita al suo interno un concentrato di tecnologia all’avanguardia. Il processore custom da 8 core a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT) garantisce prestazioni eccezionali, mentre la GPU AMD RDNA 2 da 12 teraflop con 52 CU a 1,825 GHz offre una grafica mozzafiato in 4K e persino in 8K.

La console arriva con una unità SSD NVMe personalizzata da 1 TB che garantisce tempi di caricamento quasi istantanei, eliminando le fastidiose attese e permettendo di immergersi completamente nel gioco. La tecnologia Ray Tracing, in aggiunta, regala un’illuminazione realistica e dinamica, rendendo ogni ambiente virtuale più vivido e coinvolgente che mai.

Fin dal lancio, la console ha potuto contare su un’ampia libreria di titoli, tra cui esclusive di grande calibro come Halo Infinite e Forza Horizon 5. La retrocompatibilità, inoltre, permette di rivivere i classici di Xbox One e persino di Xbox 360 e Xbox originale, con prestazioni e grafica migliorate.

A completare l’esperienza, Xbox Game Pass si erge come il vero asso nella manica di Microsoft. Il servizio in abbonamento offre accesso a un catalogo vastissimo di giochi, sempre in continuo aggiornamento, a un prezzo mensile davvero conveniente. Abbonarsi a Xbox Game Pass significa lasciare spazio alla scoperta di nuove avventure e generi inesplorati.