La caratteristiche distintiva della Xbox Series X è certamente la sua potenza di elaborazione. È dotata di una CPU AMD Zen 2 personalizzata con 8 core a 3,8 GHz e una GPU AMD RDNA 2 con 12 teraflop di potenza di calcolo. Questa combinazione offre prestazioni grafiche notevoli e capacità di caricamento veloci, consentendo ai giochi di essere eseguiti a risoluzioni fino a 4K e 60 frame al secondo, con alcune capacità di 120 FPS in determinati titoli.

La console supporta anche la tecnologia Ray Tracing, che si traduce in una grafica più realistica e illuminazione avanzata nei giochi. Inoltre, la piattaforma di gioco è compatibile con il tracciamento del movimento e la tecnologia di input vocale attraverso il suo sensore Kinect opzionale.

La console di Microsoft con design a torre è dotata anche di un’unità a stato solido (SSD) ad alta velocità, che riduce i tempi di caricamento dei giochi e consente una maggiore fluidità durante il gioco. Supporta anche l’uscita video in 4K e ha diverse porte USB e un’uscita HDMI.

Xbox Series S ha un look rifinito e molto elegante: è opinione abbastanza diffusa che, esteticamente, sia la più bella in assoluto. La si può tenere anche in bella vista, non c’è alcun rischio che stoni con l’arredamento di casa. E poi, è molto più compatta (6.5 x 15.1 x 27.5 cm) non solo rispetto alla sorella maggiore (Series X) ma anche rispetto alla rivale di Sony.

Il suo punto di forza è certamente il prezzo, inferiore a quello della Series X per via di qualche compromesso, ma la scheda tecnica resta assolutamente intrigante per qualsiasi appassionato di videogiochi:

CPU Zen 2 personalizzata 8 core a 3,6 GHz

GPU RDNA 2 personalizzata: 4 Teraflop, 20 unità di calcolo a 1,565GHz

Memoria: Bus GDDR6 a 128 bit da 10GB

Archiviazione interna: unità SSD NVME personalizzata da 1TB

Velocità effettiva di I/O: 2,4GBs (nominale), 4,8 GBs (compressa)

Risoluzione di gioco: 1440p

Obiettivo prestazionale: fino a 120 FPS

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Dolby TrueHD con Atmos

