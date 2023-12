Xiaomi 12 con Snapdragon 8 Gen 1 al 41% di sconto su Amazon

Chi cercava uno smartphone di buon livello senza spendere soldi, si ritroverà oggi di fronte ad un top di gamma. Lo Xiaomi 12 è in sconto su Amazon.

Il prodotto arriva oggi con il 41% in meno rispetto al solito prezzo e si presenta con un costo finale di 470,91 € compreso di spedizione rapida e due anni di garanzia.

Il vecchio top super attuale di Xiaomi è in promo, le specifiche

Tra i dispositivi ideali da acquistare in questo periodo per avere un top di gamma senza pagare molto, c’è sicuramente lo Xiaomi 12. Questo smartphone è diventato famosissimo un po’ di tempo fa, ma resta comunque uno dei più formati se si valutano le sue specifiche tecniche.

Tutto parte infatti dalla piattaforma mobile avanzata di Qualcomm, quella basata sul chip Snapdragon 8 Gen 1. Tale processore riesce infatti ad avere prestazioni straordinarie ma anche un grande impatto sull’efficienza energetica che aumenta del 25% rispetto al chip precedente. Oltre a questo, lo Xiaomi 12 presenta ben 128 GB di memoria interna e una memoria RAM da 8 GB.

Parlando dell’estetica, siamo di fronte ad uno smartphone molto facile da tenere tra le mani ma soprattutto bello da vedere. Gran parte del merito in questo caso va al display, un pannello AMOLED da 6,28″ con 120 Hz di refresh rate e una risoluzione in FHD+ a 2400 x 1080 pixel.

Passando al comparto fotografico ci ritroviamo di fronte ad un vero capolavoro basato su tre sensori. Quello principale offre una risoluzione da ben 50 MP di livello professionale. Per quanto concerne infine la batteria, è un’unità da 4500 mAh, utile per far arrivare lo smartphone a fine giornata.

Lo Xiaomi 12 è oggi uno degli smartphone più interessanti su Amazon e lo dimostra il prezzo di vendita che scende del 41%. Corrisponde infatti oggi a soli 470,91 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.