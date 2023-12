Xiaomi 12 con tripla camera e Snapdragon, lo sconto Amazon dell'11%

Sono così tanti gli smartphone in offerta in questi giorni su Amazon che scegliere quello giusto risulta difficile come non mai. Gli utenti che avevano stanziato un buon budget per acquistare un telefono vicino al concetto di top di gamma, oggi potrebbero ritrovarsi con un vero flagship tra le mani. Si tratta dello Xiaomi 12, dispositivo che è stato presentato esattamente l’anno scorso e che oggi arriva in sconto sul sito e-commerce.

Con ottime caratteristiche tecniche, tra cui una tripla fotocamera e un processore di Qualcomm, questo prodotto si dimostra ancora all’altezza. Grazie ad Amazon, che lo offre in sconto, gli utenti potranno risparmiare l’11% rispetto all’ultimo prezzo ribassato. Ciò significa che costerà solo 419,90 €. Questa versione, che è italiana, comprende anche due anni di garanzia, e sarà spedita a casa vostra entro questa domenica.

Uno Xiaomi 12 con 2 anni di garanzia italiana, le specifiche

Dotato di un ottimo display AMOLED QHD da 6,28″, questo Xiaomi 12 presenta un hardware fantastico. A bordo c’è infatti il famoso Snapdragon 8 Gen 1, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 di memoria.

Per quanto riguarda la fotocamera, ecco una configurazione tripla con 50 + 13 + 5 MP. A reggere il tutto ci pensa la straordinaria batteria da 4500 mAh. Questa è in grado di ricaricarsi rapidamente grazie alla tecnologia turbo da 67 W.

Con queste caratteristiche tecniche, uno smartphone ad oggi risulta molto più che sufficiente per oltre il 75% degli utenti. Non manca veramente nulla allo Xiaomi 12 per essere decretato un buon top di gamma, soprattutto in termini di prestazioni.

L’offerta presente oggi su Amazon dell’11% rappresenta un ulteriore sconto applicato al vecchio prezzo di vendita di 799,90 €. Potrete portare a casa entro domenica questo dispositivo con soli 419,90 €, compresi due anni di garanzia.

