Xiaomi 13T, lo smartphone perfetto su Amazon a prezzo folle (-29%)

Di smartphone performante ne è pieno il web, ma ovviamente sono molto costosi. Proprio per questo motivo spesso gli utenti si disperano per non poterne acquistare uno, ma è in questi casi che arriva in loro soccorso il brand Xiaomi.

L’azienda negli ultimi anni ha continuato a fare passi da gigante, mettendo in seria difficoltà tutti coloro che volevano primeggiare nel mondo degli smartphone. Con il lancio di svariati dispositivi mobili, Xiaomi ha tenuto sotto controllo la situazione dando una mano a chi voleva risparmiare avendo ottime prestazioni.

È questo il caso dello Xiaomi 13T, smartphone davvero interessante che vanta un’ottima composizione hardware. Oltre a questo è molto bello anche esteticamente e soprattutto costa meno di tanti altri. Grazie al 29% di sconto disponibile su Amazon, il prodotto costerà solo 499 € invece che 699 €. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione sarà a casa vostra entro la prossima settimana, per cui non date date credito alla data che trovate attualmente sul sito.

Xiaomi 13T, ecco le specifiche tecniche

In merito alle specifiche tecniche, questo prodotto si presenta veramente alla grande, mettendo in mostra soprattutto il suo schermo AMOLED da 6,67″ con risoluzione in QHD a 144Hz di refresh rate. Lo Xiaomi 13T è molto equilibrato e garantisce ottime prestazioni grazie al suo processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra. A bordo ci sono 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sono ben tre gli obiettivi sul retro, con il principale da ben 48 MP. La batteria è da 5000 mAh con ricarica super rapida a 67 W.

Oggi il prezzo di vendita di questo dispositivo scende del 29% per fermarsi a 499 €. Lo sconto è di 200 € sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.