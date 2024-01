Xiaomi 13T Pro con 1 TB di memoria su Amazon con 150 € di sconto

Chi voleva acquistare già tempo addietro lo Xiaomi 13T Pro, può farlo oggi su Amazon nella versione da 1 TB di memoria.

Con il 15% di sconto infatti lo si può portare a casa in esclusiva per 849,90 € con i soliti due anni di garanzia.

Lo Xiaomi 13T Pro è un mostro di potenza, le specifiche tecniche

Con il suo fantastico display CrystalRes AMOLED da 6,67″ con 144Hz di refresh rate, lo Xiaomi 13T Pro mostra immagini senza precedenti. Ad intervenire ci pensa anche l’hardware con un processore MediaTek Dimensity 9200+ a 4nm coadiuvato da una memoria a RAM da 16 GB e da una memoria interna da 1 TB.

Il comparto fotografico vede sul retro ben tre sensori con una risoluzione massima da 48 MP mentre la batteria è da 5000 mAh.

Un focus andrebbe fatto sul piano estetico, davvero ben elaborato dall’azienda. Parliamo infatti di uno smartphone che sul frontale è tutto schermo, senza cornici, con solo un foro per la fotocamera selfie. Sul retro ecco il modulo fotografico che dà fin da subito l’impressione che si tratti di un vero camera phone. Ad incidere è ovviamente anche la collaborazione con Leica, che fa capire quanto Xiaomi si sia impegnata per rendere questo 13T Pro un vero top di gamma.

Lasciar perdere tutti i top di gamma dei soliti brand per acquistare un prodotto come questo, significa capirne eccome. Xiaomi ha realizzato un vero capolavoro, un dispositivo che non ha nulla da invidiare a quelli che magari in alcuni casi possono costare anche il doppio. Il 13T Pro infatti vanta un display praticamente perfetto, una super batteria, specifiche tecniche da urlo e un gran design. Quello che sorprende poi oggi è l’esclusiva di Amazon, che consente agli utenti di trovarlo disponibile solo ed unicamente su questo portale.

Il prezzo che scende del 15%, consiste in 849,90 €, con un risparmio di circa 150 €. Gli utenti lo porteranno a casa molto prima di quanto indicato su Amazon: in genere arriva in 15 giorni. Gli anni di garanzia saranno come sempre due.

