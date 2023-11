Xiaomi 13T, super promo con 200 € di sconto su Amazon

Tra i migliori smartphone in circolazione ad oggi sicuramente c’è il nuovo Xiaomi 13T. Questo prodotto è attualmente venduto in esclusiva su Amazon con il 29% in meno rispetto al solito e nella sua variante da 256 GB di memoria e 8 GB di RAM.

Il prezzo scende dunque di ben 200 € rispetto al solito fermandosi a 499 € con due anni di garanzia e la spedizione rapida. Ordinandolo oggi infatti arriverà a casa vostra domani o al massimo tra due giorni. La colorazione in promo è quella di colore nero.

Lo Xiaomi 13T e le sue specifiche da top

Nel caso in cui non voleste acquistare un top di gamma spendendo tanti soldi, con una cifra nettamente inferiore ecco qualcosa di equivalente. Xiaomi, con il suo nuovo 13T, diede vita ad uno smartphone straordinario, dallo schermo grande e con ottime specifiche tecniche a bordo.

Parliamo infatti di un prodotto che vanta uno schermo AMOLED con un ampiezza da 6,67″ con risoluzione in full HD+ con refresh rate a 144Hz. La batteria alimenta il tutto alla grande con ben 5000 mAh e soprattutto con la ricarica rapida a 67W.

Largo spazio anche alla fotocamera, uno dei punti di forza assoluti di questo smartphone. Xiaomi, sfruttando la collaborazione con Leica, riesce a sviluppare un gran potenziale basandosi su tre fotocamere posteriori con risoluzione massima in 48 MP.

In termini di potenza, lo smartphone è mosso da un processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra, in grado di offrire fluidità ed efficienza energetica. Ricordiamo che c’è anche la connettività in 5G.

All’interno dello scatola, oltre allo smartphone, ad una cover e al caricabatterie, ci saranno anche delle cuffie cablate. Il prezzo oggi scende del 29% arrivando a 499 € in sconto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.