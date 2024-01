Questo è l'accessorio Xiaomi che STA ANDANDO A RUBA su eBay

Quando si parla di Xiaomi il pensiero vola immediatamente a dispositivi come smartphone e tablet. Ma in realtà, c’è anche tanto tanto altro. Uno degli accessori più acquistati in assoluto, ad esempio, è il compressore portatile elettrico che oggi su eBay costa solo 38,69 euro, spedizione inclusa. È un gadget compatto e incredibilmente versatile: lo si può usare per gonfiare addirittura gli pneumatici di bici e auto.

Per completare l’acquisto a prezzo scontato è assolutamente necessario inserire il codice promozionale CASA24 al momento del pagamento. Il codice scade il 4 febbraio 2024.

Il compressore portatile di Xiaomi sta andando a ruba su eBay: risparmia con il codice sconto

Quello di Xiaomi è letteralmente un compresso portatile, un accessorio dalle dimensioni compatte che è facile da trasportare ovunque. Ed è anche molto leggero, costa che non guasta di certo, quindi lo si può portare anche in borsa o nello zaino.

Il compressore è dotato di una batteria integrata ricaricabile (via USB-C), e questo significa che l’accessorio può comodamente essere utilizzato senza la necessità di una presa di corrente. La praticità è dunque un must, soprattutto in situazioni all’aperto o in casi di emergenza.

L’accessorio è munito anche di un utile display digitale, che fornisce in tempo reale la pressione di ciò che si sta gonfiando (pneumatici bici, pneumatici auto, palloni e così via). Per quanto riguarda i pneumatici, il compressore Xiaomi 1S smette automaticamente di gonfiare quando viene raggiunta la pressione preimpostata desiderata. Questa viene anche memorizzata, quindi non è necessario impostare il valore ripetutamente.

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 124 x 71 x 45,3 mm

Capacità batteria: 14.8 Wh

Livello di rumore: <80 dB a 1 metro di distanza

Porta di ricarica: USB-C

Pressione di gonfiaggio: 0.2–10.3 bar/3–150 psi

