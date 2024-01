Xiaomi Mi Band 8, il bracciale con display OLED in SUPER SCONTO

Abbiamo visto nel corso degli anni quanto Xiaomi sia migliorata, ma con il nuovo bracciale Mi Band 8 ha fatto il definitivo salto di qualità. Oggi questo prodotto è in sconto su Amazon.

Grazie al 5% in meno dell’offerta a tempo lanciata nei giorni scorsi, il Mi Band 8 costa oggi solo 37,99 € con due anni di garanzia.

Xiaomi Mi Band 8: autonomia, 200 quadranti e fitness in quantità

Qualcuno si meraviglierebbe di fronte alle grandi specifiche di questo Xiaomi Mi Band 8. Il famoso bracciale vanta un display da 1,62″ di tipo AMOLED e touchscreen con una frequenza di aggiornamento da 60 Hz.

Questo garantisce la possibilità di vedere anche sotto la luce del sole più acuta tutte le informazioni, offrendo peraltro l’opportunità di cambiare fino a 200 nuovi quadranti. Lo Xiaomi Mi Band 8 consente di utilizzare più di 150 modalità sportive non disdegnando il monitoraggio della salute.

Si può infatti tenere d’occhio il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue ma anche il sonno. Ovviamente non manca la grande autonomia con ben 16 giorni di durata della batteria.

Non c’è bisogno di altri proclami per far capire alle persone che quando si tratta di bracciali smart, Xiaomi è davanti a tutti. Le classifiche parlano chiaro, soprattutto quelle di gradimento degli utenti che negli anni hanno sempre messo al primo posto i Mi Band. Oggi il Mi Band 8 arriva in sconto su Amazon con tutte le sue sorprendenti caratteristiche tecniche, che ne fanno uno smartwatch a tutti gli effetti.

Grazie allo sconto del 5% all’interno di questa grande offerta a tempo, il costo finale scende a 37,99 € per la variante colorata di nero. Parliamo di un prodotto davvero eccezionale che vanta due anni di garanzia e anche la spedizione entro questo giovedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.