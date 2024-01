Xiaomi Mi Smart Band 8 al 34% di sconto, prezzo super su Amazon

Un’offerta straordinaria è disponibile oggi su Amazon: ecco lo Xiaomi Mi Smart Band 8. Il famoso bracciale torna alla carica con uno sconto del 34%.

Oggi con questa soluzione, il prezzo finale sarà di 38,79 € con i soliti due anni di garanzia e con la spedizione entro questa domenica.

Lo Xiaomi Mi Smart Band 8 ha un ottimo display e specifiche top

Con un design che nel tempo è rimasto praticamente invariato se non per alcune piccolezze, lo Xiaomi Mi Smart Band 8 continua ad essere il migliore. Non ci sono infatti i bracciali intelligenti che possano prendere il suo posto: con le sue specifiche tecniche resta il più completo. Oltre ad avere un prezzo molto basso, questo dispositivo vanta ad esempio un display molto luminoso e con una frequenza di aggiornamento da 60 Hz, in grado dunque di mostrare tutti i progressi e le informazioni riguardo alle attività vitali.

L’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, il sonno e la respirazione sono solo alcuni degli aspetti che si possono tenere sotto controllo. Il bracciale di Xiaomi offre inoltre ben 16 giorni di autonomia e 150 modalità di allenamento.

Perché svenarsi per uno smartwatch quando con pochi euro si può acquistare un prodotto che gli si avvicina tantissimo? È questo il caso del fantastico Xiaomi Mi Smart Band 8, dispositivo davvero eccezionale che ricalca le orme dei suoi predecessori. Il design del display resta sempre lo stesso ma cambia l’essenza, con caratteristiche tecniche migliori e con lo stesso schermo che diventa ancora più premium.

Oggi, grazie alla grande offerta di Amazon che propone il 34% di sconto, il prezzo finale sarà di soli 38,79 € e non più di 59 €.

