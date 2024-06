Xiaomi Mi Smart Band 8 ad un prezzo strepitoso su Amazon (-31%)

Lo Xiaomi Mi Smart Band 8 è un fitness tracker completo e ricco di funzionalità disponibile oggi ad un prezzo ancora più accessibile: solo 33,99 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto Amazon del 31%. L’articolo è spedito da Amazon e venduto da JUN SILVER E-COMMERCE SHOP, venditore professionale con 98% di feedback positivi e ottime recensioni negli ultimi 12 mesi.

Il Mi Smart Band 8 rappresenta l’ultima iterazione della popolare serie di fitness tracker di Xiaomi, offrendo un’ampia gamma di funzioni per monitorare la tua salute e il tuo benessere, il tutto racchiuso in un design elegante e resistente.

Con un display AMOLED da 1,62 pollici, questo indossabile vanta uno schermo più ampio del 10,5% rispetto al suo predecessore, offrendo un’esperienza visiva più coinvolgente e facilitando la lettura delle informazioni. Il design è completato da una cassa in metallo lucido che conferisce un aspetto premium al dispositivo. Il cinturino è in silicone, ed è morbido e intercambiabile.

Quando si parla di salute, il dispositivi di Xiaomi è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno, lo stress e anche il ciclo mestruale.

Il Mi Smart Band 8 però non è solo un tracker per la salute, ma è anche un valido compagno per le tue attività sportive. Con oltre 110 modalità sportive tra cui scegliere, tra cui corsa, nuoto, ciclismo e yoga, potrai monitorare le tue prestazioni e i tuoi progressi in modo preciso. Il tracker registra automaticamente alcuni allenamenti, come camminata e corsa, eliminando la necessità di avviare e arrestare manualmente la registrazione.

La batteria di lunga durata garantisce fino a 14 giorni di utilizzo tipico con una singola carica. La ricarica avviene tramite un cavo magnetico incluso e richiede circa due ore per completare il processo. Per quanto riguarda invece la compatibilità, il dispositivo può essere abbinato a dispositivi Android 6.0 o versioni successive e iPhone con iOS 10 o versioni successive.