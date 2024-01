Xiaomi: il purificatore d'aria compatto è in OFFERTA su Amazon

Compatto, facile da usare e, soprattutto, utilissimo. Lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact è – come suggerisce il nome – un purificatore d’aria dalle dimensioni contenute che elimina impurità e comuni inquinanti atmosferici. È a basso consumo energetico e oggi costa solo 109€ (anziché 149,99€) grazie allo sconto Amazon del 27%.

Il purificatore d’aria compatto di Xiaomi è un must have in casa e in ufficio: risparmia il 27% acquistandolo su Amazon

Lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact ha un design semplice e gradevole alla vista, con un corpo cilindrico in bianco. Sulla parte alta il dispositivo è dotato di un display LED che mostra le informazioni sulla qualità dell’aria, come il livello di PM2.5, il livello di umidità e la temperatura.

Il purificatore d’aria è dotato di un filtro ad alta efficienza (HEPA) che può rimuovere il 99,97% delle particelle trasportate dall’aria fino a una dimensione minima di 0,1 micrometri.

Il gadget dell’azienda cinese ha una capacità di purificazione di 230 m³/h, che lo rende adatto per ambienti di piccole e medie dimensioni, come una camera da letto o un soggiorno. Il dispositivo è in grado di purificare completamente l’aria di una stanza di 27 m² in circa 10 minuti.

Quello di Xiaomi è un dispositivo Wi-Fi e questo significa che può essere controllato anche tramite l’app Mi Home. L’app consente di impostare la modalità di funzionamento, la velocità della ventola e il timer. È inoltre possibile ricevere notifiche sulla qualità dell’aria.

Il piccolo elettrodomestico è dotato di una modalità automatica, una modalità notturna e una modalità turbo. La modalità automatica regola la velocità della ventola in base al livello di PM2.5. La modalità notturna riduce la rumorosità del dispositivo per non disturbare il sonno. La modalità turbo, infine, aumenta la velocità della ventola per purificare rapidamente l’aria in caso di necessità.

