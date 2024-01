Poco più di 110€ per uno smartphone Android con tante frecce al suo arco. Come l’ampio display da 6,71″ e la doppia fotocamera da 50 megapixel. Si tratta dello Xiaomi Redmi 12C, attualmente scontato addirittura del 42% e acquistabile con spedizione gratuita.

L’articolo è venduto da grandestore, venditore professionale con 99,9% di feedback positivi e oltre 97.000 recensioni.

Prezzo più che vantaggioso per lo Xiaomi Redmi 12C, ora in super sconto su eBay

Come anticipato, il Redmi 12C è uno smartphone di fascia media. È alimentato dal processore MediaTek Helio G85 e dispone di un display HD+ da 6,71 pollici con un foro per la fotocamera frontale da 5 megapixel.

Sul retro c’è invece una doppia fotocamera frontale con AI e sensore da 50 megapixel. Supporta la modalità notte, la modalità HDR e la modalità ritratto che aggiunge l’effetto bokeh allo sfondo per esaltare chi è in primo piano).

Il Redmi 12C viene fornito con Android 12 e MIUI 13. Ha una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18W. Il modello oggi in sconto vanta 4GB di RAM e 128GB di archiviazione (espandibile).

In definitiva, il Redmi 12C è lo smartphone perfetto per chi cerca un dispositivo di fascia media con un buon rapporto qualità-prezzo (oggi più che vai, visto lo sconto eBay del 42%).

Le fotocamere sono eccezionali per questa categoria, il display è di ottima qualità e c’è anche il sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale, che si traduce in maggior sicurezza durante la fase di sblocco e per le attività bancarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.